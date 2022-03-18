Что такое полигамные отношения

Результаты исследований в области сексологии склоняют учёных к теории, что человечество по своей природе полигамно. Каждый для себя решает, давать добро своим наклонностям или взять страсти под контроль. Повлиять на выбор может воспитание, личные принципы, окружающая среда и стечение обстоятельств.

Плюсы и минусы полигамии

Одни ищут новые контакты, чтобы поддерживать долгосрочные взаимоотношения с несколькими любимыми, другие жаждут чувственного удовлетворения и ярких впечатлений. Широко распространены следующие мотивации:

попытка компенсировать предыдущую неудачу; Интерес к играм с множеством участников; Моральная разрядка; Вызов обыденности.

Обилие и разнообразие эротических экспериментов повышает риск получить неудачный эффект. Возникает естественное стремление перебить неприятный осадок позитивными эмоциями. Берут количеством безответно влюблённые, для которых объект вожделения недостижим.

Для некоторых травмирующим опытом являются продолжительные моногамные привязанности, отчасти из-за необходимости исполнять супружеский долг, когда нет желания заниматься интимом. После развода верные в браке супруги нередко ударяются во все тяжкие. Замечено, что чем ревностнее хранили верность, будучи семьянинами, тем безудержнее разгул. Искатели амурных приключений не всегда дожидаются расставания, их возбуждают покрытые завесой тайны интрижки на стороне.

Где больше двух

Традиционно в половом акте участвует двое, но не всем по нраву ограничения. Групповой секс, в который каждый вовлечённый привносит нечто оригинальное, дарит не столько чувство родства, сколько новизну и свободу.

Это возможность всякий раз испытывать ранее неведомые волнующие ощущения и небывалый прилив эмоциональной энергии. Отсутствие каких-либо сдерживающих условностей, абсолютная раскованность приветствуются, что придаёт особую привлекательность этому виду сексуальных утех.

Пары, которые по общему согласию практикуют обмен постоянными партнёрами на одну ночь, называют свингерами. Как правило, они представляют собой союзы полигамных людей, которые отлично поняли друг друга.

Им нет нужды прятать от спутников жизни свои фетиши, неприемлемые в обществе аспекты интимных связей дружащие семьями не афишируют.

В погоне за совершенством

Иногда моногамные отношения представляются скучными и слишком обыденными, мысль о том, что это навсегда или, как минимум, надолго, кажется невыносимой. Некогда привлекательный человек начинает раздражать и вызывать отвращение, посещают идеи отказаться от физической близости вообще, и вместе с ними переживания по поводу собственной асексуальности.

На фоне подобных настроений легко вспыхивает страстное влечение к знакомым и незнакомым. Если убеждения не позволяют завести параллельный роман, в поле зрения попадают заведомо недосягаемые личности: знаменитости, вымышленные персонажи, люди, покинувшие этот мир.

Те же, кто без комплексов, действуют методом проб и ошибок. Их интересует не просто факт соития, они всякий раз искренне влюбляются в следующую пассию, пусть на короткий срок. Не зная меры, можно довести себя до выгорания и депрессии.

Опасность состоит в том, что погрязшие в поисках очередной любви фактически выпадают из социума: перестают интересоваться другими жизненными сферами и общением не эротичного характера.

Долгое время считалось, что беспорядочная романтика – удел молодёжи, что не совсем корректно. Некоторые осознают и не боятся принять свою полигамность лишь с возрастом, отсюда расхожий стереотип о кризисе средних лет!